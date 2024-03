Mozilla blijft Manifest V2-extensies in Firefox voorlopig ondersteunen

Mozilla blijft op Manifest V2-gebaseerde browser-extensies in Firefox voorlopig ondersteunen en als er wordt besloten om hiermee te stoppen zal dit tenminste twaalf maanden van tevoren worden aangekondigd, zodat extensie-ontwikkelaars hierop kunnen anticiperen. Dat heeft Mozilla aangekondigd. De manier waarop browser-extensies werken staat beschreven in een Manifest.

Over een aantal maanden zal Google voor Chrome Manifest V3 verplichten. De nieuwe regels van dit Manifest bieden volgens Google allerlei voordelen, maar critici stellen dat ze de werking van adblockers beperken. Ook Firefox maakt gebruik van een Manifest en is bezig met de implementatie van Manifest V3. In tegenstelling tot Google is Mozilla niet van plan om adblockers via Manifest V3 te beperken. De Manifest V3-implementatie van Mozilla verschilt van die van Google. Browser-extensies kunnen aangeven of ze met Chrome of Firefox werken.

Google zal daarnaast Manifest V2-extensies in Chrome dit jaar bij gebruikers gaan uitschakelen, zodat die alleen nog V3-extensies kunnen gebruiken. Firefox heeft geen plannen om V2-extensies voorlopig uit te faseren. Mocht Mozilla daarop terugkomen, zegt het dit minstens twaalf maanden van tevoren bekend te maken. Dit moet extensie-ontwikkelaars de tijd geven om hun extensie aan te passen.