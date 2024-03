Belastingdienst lanceert nieuwe Toeslagen-app voor controleren gegevens

De Belastingdienst heeft een nieuwe Toeslagen-app gelanceerd waarmee toeslagontvangers voor al hun toeslagen hun gegevens kunnen controleren en aanpassen. Dit moet de kans verkleinen dat men te veel of te weinig toeslag ontvangt. Via de app kunnen toeslagontvangers zien met welke gegevens hun toeslagen berekend worden. Ook kunnen zij veranderingen in het jaarinkomen via de app doorgeven.

Gebruikers van de app kunnen ook meldingen aanzetten. Zo kan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst mensen via de app erop wijzen om hun gegevens actueel te houden. De komende maanden worden verschillende nieuwe functies aan de app toegevoegd die ervoor moeten zorgen dat gebruikers sneller wijzigingen doorvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inladen van opvanggegevens die kinderopvangorganisaties aan Toeslagen doorgeven, zodat toeslagontvangers ook deze gegevens in kunnen zien.

Bijna zes miljoen huishoudens ontvangen één of meerdere toeslagen. "Het is belangrijk dat mensen die recht hebben op toeslagen, hun gegevens en dus ook hun inkomen, actueel houden en eventuele veranderingen hierin aan Dienst Toeslagen doorgeven. Dat zorgt er voor dat mensen de toeslagen krijgen waar zij recht op hebben", aldus het ministerie van Financiën.