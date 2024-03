Demissionair minister: huidig luchtalarm sterk verouderd en niet te behouden

Het huidige luchtalarm is sterk verouderd, end of life en niet te behouden, zo stelt demissionair minister Ollongren van Defensie, die een motie over het behoud van het luchtalarm ontraadt. Gisteren vond er een debat in de Tweede Kamer plaats over de 'Staat van de oorlog in Europa'. Tijdens het debat liet JA21-Kamerlid Eerdmans weten dat het plan van het demissionaire kabinet om het luchtalarm te vervangen door NL-Alert in vele opzichten een slecht idee is.

"Het overstappen op alleen het digitale NL-Alert is risicovol, gelet op mogelijke cyberaanvallen. Het maakt mensen, met name ouderen, zonder mobiele telefoon kwetsbaar in het geval van een oorlog, dreiging of een ramp", aldus Eerdmans. "Bovendien is het onder de huidige wereldwijde zorgelijke ontwikkelingen ook gewoon een heel slecht idee. Ik heb de afgelopen weken veel contact gehad met betrokkenen, met deskundigen. Zij zeggen allen: dit moet blijven, het luchtalarm moet niet verdwijnen."

Om ervoor te zorgen dat het luchtalarm blijft diende JA21 een motie in, die mede werd ondertekend door BBB, Volt, SP, GroenLinks-PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP. "Van oordeel dat het luchtalarm met de huidige 4278 sirenes in Nederland in geval van een dreigende calamiteit een enorm bereik heeft. Van oordeel dat NL-Alert een veel kleiner bereik heeft omdat acht procent van de Nederlanders geen mobiele telefoon heeft. Overwegende dat bij een cyberaanval het mobiele dataverkeer als eerste kan worden uitgeschakeld. Verzoekt het kabinet om het luchtalarm voor de toekomst te behouden", aldus de motie.

Bij ingediende moties laat een minister weten wat hij of zij ervan vindt. Zo kan er worden gekozen om de motie over te nemen, het oordeel aan de Kamer te laten of die te ontraden. In dit geval ontraadt Ollongren de motie. "Ik moet helaas de motie ontraden. De huidige zogenaamde waspalen - u noemt dat luchtalarm, maar dat is het strikt genomen niet - zijn sterk verouderd en end of life. Ze zijn echt niet te behouden." De minister voegt toe dat het kabinet wel bereid is om het hebben van een redundant alerteringssysteem te onderzoeken.