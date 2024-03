Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt ministerie van Sociale Zaken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet op dit moment onderzoek of het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bij de aanpak van maatschappelijke spanningen en de preventie van radicalisering in strijd met de AVG heeft gehandeld. Dat heeft demissionair minister Gennip van SZW aan de Tweede Kamer laten weten (pdf). Het gaat dan om gegevens die werden verwerkt in onderzoeken naar salafisme en aanverwante onderwerpen.

"Bij sommige van deze onderzoeken zijn persoonsgegevens verwerkt, terwijl het ministerie van SZW geen juridische grondslag heeft voor de verwerking van persoonsgegevens voor deze taak. Ook was de manier van onderzoek doen naar personen en organisaties door SZW niet in alle gevallen transparant", aldus demissionair minister Gennip vorig jaar september.

Mensen die willen weten of zij voorkomen in de administratie van het ministerie kunnen hiervoor een inzageverzoek bij het ministerie indienen. Het ministerie heeft inmiddels 179 inzageverzoeken ontvangen. Voor de eerste 131 inzageverzoeken is gebleken dat in twaalf gevallen onrechtmatig persoonsgegevens zijn verwerkt in het kader van salafisme en aanverwante onderwerpen. Op dit moment lopen er nog 48 recent ontvangen inzageverzoeken waarvan nog bekeken moet worden of sprake is van onrechtmatige verwerkingen.

In de volgende fase zal het ministerie mensen proactief benaderen van wie persoonsgegevens in documenten zijn aangetroffen en van wie betrouwbare contactgegevens beschikbaar zijn. Vervolgens zal voor deze personen bekeken worden of er sprake is van onrechtmatige gegevensverwerking. Wat betreft het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens laat de minister weten dat niet duidelijk is wanneer dit zal zijn afgerond.