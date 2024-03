Flipper Zero hekelt verbod Canadese overheid: schadelijk voor security

De makers van de populaire geektool Flipper Zero hebben gereageerd op het verbod dat de Canadese overheid onlangs aankondigde. Als een maatregel om autodiefstallen in het land tegen te gaan worden apparaatjes zoals de Flipper Zero verboden. "We vinden dat dit soort voorstellen schadelijk voor security is en technologische voortgang afremt. Ze worden meestal gemaakt door mensen die niet begrijpen hoe security werkt en het zal niets doen om het probleem van autodiefstallen op te lossen", aldus de makers van de Flipper Zero.

De Flipper Zero wordt door de ontwikkelaars omschreven als een multitool voor penetratietesters en geeks. Het apparaat ondersteunt verschillende radioprotocollen, NFC, RFID, Bluetooth en infrarood en kan voor allerlei tests en onderzoeken worden gebruikt. Ook kan het als USB universal 2nd-factor (U2F) authenticatie token of security key fungeren en is het voor "BadUSB" aanvallen te gebruiken.

De makers stellen ook dat ze niet bekend zijn met bevestigde gevallen waarbij auto's door middel van een Flipper Zero zijn gestolen. "Dit komt doordat het apparaat beperkte functionaliteit heeft en niet is te gebruiken als een repeater om keyless entry-systemen aan te vallen." De Flipper Zero beschikt over één radiomodule, terwijl keyless repeaters waarmee auto's worden gestolen er vier hebben. Namelijk één voor de communicatie met de auto, één voor de communicatie met de 'autosleutel' en twee voor de communicatie tussen de repeaters.

In een blogposting leggen de makers uit hoe auto's met een keyless entry-systeem in het echt worden gestolen. Daarnaast roepen ze Canadezen op om een petitie te tekenen tegen het verbod op de Flipper Zero.