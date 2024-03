GitHub lanceert AI-tool die oplossingen voor kwetsbaarheden suggereert

Ontwikkelaarsplatform GitHub heeft een AI-tool gelanceerd die oplossingen suggereert voor kwetsbaarheden die het in de code van ontwikkelaars aantreft. Wanneer 'code scanning autofix' een beveiligingslek aantreft, stelt het ontwikkelaars een fix voor die het probleem moet verhelpen. Daarbij wordt in natuurlijke taal uitgelegd wat de fix precies doet, alsmede een preview van de code-aanpassing die de ontwikkelaar vervolgens kan accepteren, aanpassen of negeren.

Code scanning autofix maakt gebruik van 'AI developer tool' GitHub Copilot en CodeQL. GitHub claimt dat code scanning autofix meer dan negentig procent van de alert types in JavaScript, Typescript, Java en Python herkent en de aangeboden oplossing meer dan twee derde van de gevonden kwetsbaarheden verhelpt, waarbij de ontwikkelaar weinig of geen aanpassingen hoeft te maken.

"Het idee achter autofix is eenvoudig: wanneer een codeanalysetool zoals CodeQL een probleem detecteert, sturen we code en een omschrijving van het probleem naar een large language model (LLM), met de vraag om code-aanpassingen voor te stellen die het probleem verhelpen zonder de functionaliteit van de code aan te passen", zegt Tiferet Gazit van GitHub.

De scans zijn in te plannen of vinden bij bepaalde gebeurtenissen plaats, zoals push of pull requests. Wanneer een probleem wordt gevonden krijgt de gebruiker een melding te zien. Op dit moment is code scanning autofix ingeschakeld voor pull request waarin JavaScript en TypeScript alerts worden gevonden. GitHub zegt dat het de ondersteunde programmeertalen gaat uitbreiden, waarbij als eerste C# en Go aan de beurt zijn.

Daarnaast monitort GitHub wat ontwikkelaars met de voorgestelde suggesties doen en wordt er ook allerlei telemetrie verzameld. Verder stelt GitHub dat ontwikkelaars zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en nauwkeurigheid van hun code en het ook hun verantwoordelijkheid is om de voorgestelde suggesties te controleren. Code scanning autofix bevindt zich nog in de bètafase en is beschikbaar voor GitHub Advanced Security-klanten.