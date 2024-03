Canadese overheid komt terug op volledig verbod van Flipper Zero

De Canadese overheid zal de populaire geektool Flipper Zero niet helemaal gaan verbieden zoals het eerst had aangekondigd. Het is nu de bedoeling om het illegaal gebruik van draadloze apparaten bij autodiefstallen tegen te gaan. De Flipper Zero wordt door de ontwikkelaars omschreven als een multitool voor penetratietesters en geeks. Het apparaat ondersteunt verschillende radioprotocollen, NFC, RFID, Bluetooth en infrarood en kan voor allerlei tests en onderzoeken worden gebruikt. Ook kan het als USB universal 2nd-factor (U2F) authenticatie token of security key fungeren en is het voor "BadUSB" aanvallen te gebruiken.

In februari kondigde de Canadese overheid 'federale maatregelen' aan om autodiefstallen tegen te gaan. Zo wordt er samengewerkt met de auto-industrie om nieuwe oplossingen te ontwikkelen om voertuigen tegen diefstal te beschermen en gestolen voertuigen terug te vinden. Daarnaast wordt de verkoop en gebruik van apparaten verboden waarmee signalen voor keyless entry zijn te onderscheppen, waarbij specifiek de Flipper Zero werd genoemd.

De makers van de Flipper Zero kwamen vervolgens met een reactie waarin ze stellen dat het apparaatje helemaal niet is te gebruiken voor het plegen van autodiefstallen. "We vinden dat dit soort voorstellen schadelijk voor security is en technologische voortgang afremt. Ze worden meestal gemaakt door mensen die niet begrijpen hoe security werkt en het zal niets doen om het probleem van autodiefstallen op te lossen", aldus de makers.

De Canadese overheid lijkt nu toch terug te komen op het oorspronkelijke plan. "Het is de bedoeling om door te gaan met maatregelen die het gebruik van dergelijke apparaten tot alleen legitieme actoren beperken, en daardoor zal het importeren, bezit, verkoop en gebruik door illegale actoren niet zijn toegestaan", zo laat Innovation, Science and Economic Development Canada ( ISED ) tegenover PCMag weten.