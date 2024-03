UWV en SVB hadden duizend datalekken in eerste acht maanden 2023

Het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben in de eerste acht maanden van vorig jaar met ruim duizend datalekken te maken gekregen die bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn gemeld. Zo bleek onder andere dat UWV-medewerkers ten onrechte toegang hadden tot de gegevens van acht miljoen mensen en werden salarisgegevens van meer dan negenhonderd mensen naar iemand gemaild.

In de periode van 1 januari tot en met 31 augustus 2023 deden zich bij het UWV en de SVB respectievelijk 527 en 509 datalekken voor. Het betrof in vrijwel alle gevallen datalekken waarin het om de persoonsgegevens van één persoon ging. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreft het datalekken met beperkte impact, bijvoorbeeld een verkeerd geadresseerde brief. "Elk datalek is er echter één te veel vanwege de schending van de privacy van betrokkenen", aldus het ministerie in de Stand van de uitvoering sociale zekerheid.

Salarisgegevens

Vooralsnog zijn er vorig jaar vier impactvolle datalekken geweest. Zo verzond het UWV door een menselijke fout de salarisgegevens van 920 personen per e-mail aan één cliënt die uitsluitend inzage wilde in zijn eigen gegevens. Deze persoon heeft aangegeven de gegevens niet te hebben bekeken en het bestand op verzoek van het UWV te hebben verwijderd. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is de toegang tot de e-mail ingetrokken. Om herhaling te voorkomen zegt het ministerie dat dit soort gegevens voortaan op papier zullen worden verstrekt.

Verkeerde toegangsrechten op UWV-servers

Een ander groot datalek betreft verkeerde toegangsrechten. Na groot onderhoud in 2019 zijn de instellingen voor toegangsrechten verkeerd afgesteld op een aantal servers van het UWV. Hierdoor waren de gegevens op deze servers toegankelijk voor alle UWV-medewerkers die gebruikmaken van kantoorautomatisering. Het gaat daarbij ook om persoonsgegevens, waaronder strafrechtelijke en bijzondere persoonsgegevens, van acht miljoen mensen.

Vorig jaar werd gemeld dat alleen UWV-medewerkers met een klantadviseurs-account toegang hadden. Dat blijkt niet het geval te zijn. Het betreft alle UWV-medewerkers met een kantoorautomatiserings-account, wat er meer zijn. Het probleem is inmiddels verholpen en het UWV schat de kans op misbruik van de gegevens laag in. "Omdat dat diepgaande technische kennis vergt van de betreffende systemen", zo legt het ministerie uit.

Beveiligingslek STAP-applicatie

Vorig jaar maart ontdekte het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een kwetsbaarheid in de STAP- applicatie van het UWV. Via het beveiligingslek konden onbevoegden inzage krijgen in gegevens van andere BSN-nummers. Het ministerie stelt dat het technisch niet mogelijk was om te achterhalen of en welke BSN-nummers zijn ingezien. "Fraude is onwaarschijnlijk aangezien een vooraanmelding noodzakelijk was en het budget inmiddels volledig was benut." Via het STAP-budget kan er tot duizend euro worden aangevraagd voor scholing en ontwikkeling.

In- en uitloggen met DigiD op Mijn UWV

Een ander groot datalek dat zich vorig jaar voordeed betref het in- en uitloggen met DigiD op Mijn UWV. In een aantal gevallen konden burgers na het inloggen met DigiD op Mijn UWV gegevens inzien van andere burgers met wie ze gezamenlijk één computer gebruiken. Dit is alleen mogelijk als iemand zich niet afmeldt en binnen vijftien minuten een ander persoon inlogt op dezelfde browser. Het UWV zegt de oplossingsmogelijkheden hiervoor te onderzoeken.