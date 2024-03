WikiLeak-oprichter Julian Assange mag in beroep tegen uitlevering VS

WikiLeak-oprichter Julian Assange mag in beroep tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, zo heeft het hooggerechtshof in Londen bepaald. Daarmee gaat het juridische gevecht dat in 2010 begon weer een nieuwe ronde in. De Britse overheid gaf in 2022 groen licht voor de uitlevering van Assange aan de VS. Assange tekende daar vervolgens beroep tegen aan. Het hof heeft nu bepaald dat hij in beroep mag gaan. Als Assange deze ronde had verloren, had hij geen juridische opties meer in het VK, zo laat zijn vrouw Stella Assange op X weten.

Assange zit nog altijd gevangen in het Verenigd Koninkrijk en is onderwerp van een jarenlang juridisch gevecht waarbij de VS hem probeert uitgeleverd te krijgen. De Amerikaanse autoriteiten hebben hem aangeklaagd voor het illegaal verkrijgen en lekken van vertrouwelijke informatie. Vorige week stelde demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken dat het niet aan Nederland is om zich te bemoeien met het uitleveringsproces van de WikiLeaks-oprichter aan de Verenigde Staten.