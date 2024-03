Gynaecoloog krijgt AVG-boete voor delen patiëntdata onder negatieve review

Een Oostenrijkse gynaecoloog heeft een AVG-boete van 10.000 euro gekregen omdat hij medische gegevens van een patiënte in een reactie op een negatieve review van haar plaatste. De vrouw had op 26 september 2022, op een niet nader genoemde website onder haar eigen naam, een negatieve recensie over de gynaecoloog geplaatst. Een dag later kwam de gynaecoloog met een reactie, waarin hij onder andere stelde dat de vrouw een vaginale infectie had.

Naar eigen zeggen publiceerde hij de persoonlijke data om de lezers een getrouw beeld te geven. De vrouw stapte naar de Oostenrijkse privacytoezichthouder DSB. Die stelde dat de AVG op verschillende punten was overtreden. Zo was er sprake van onrechtmatige verwerking van bijzondere persoonsgegevens door de diagnose van de vrouw in een reactie op haar review te publiceren. Daarnaast was er geen link tussen het verzamelen van de gegevens en verwerking hiervan. Ook schond de gynaecoloog de AVG-principes van doelbinding en dataminimalisatie.

Wat betreft het verweer van de man stelde de Oostenrijkse privacytoezichthouder dat het niet nodig was voor het geven van een getrouw beeld om de medische diagnose van de vrouw te vermelden. Aangezien de gynaecoloog geen inzicht in zijn finaciele situatie wilde geven, keek de Oostenrijkse privacytoezichthouder naar het geschatte inkomen van de man en kwam zo uit op een boete van 10.000 euro. De gynaecoloog heeft hier bezwaar tegen gemaakt. De reactie met de medische informatie werd pas november vorig jaar van de website verwijderd.