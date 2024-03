Duitse overheid waarschuwt voor 17.000 kwetsbare Exchange-servers

De Duitse overheid heeft vandaag een waarschuwing gegeven voor 17.000 Microsoft Exchange-servers in het land die één of meerdere kritieke kwetsbaarheden bevatten en daardoor risico lopen om te worden aangevallen. Een zelfde aantal is mogelijk kwetsbaar. Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, roept beheerders en organisaties dan ook op om in actie te komen.

Volgens het BSI blijkt uit onderzoek dat Duitsland 45.000 Exchange-servers telt die via Outlook Web Access (OWA) toegankelijk zijn. Twaalf procent van deze servers draait Exchange Server 2010 of 2013, die al lang niet meer worden ondersteund. Een kwart van de servers draait de nog wel ondersteunde Exchange-versies 2016 of 2019, alleen missen beveiligingsupdates. Dat houdt in dat 37 procent van de toegankelijke Exchange-servers in Duitsland kwetsbaar is, aldus het BSI.

Voor 48 procent van de Exchange-servers bij onze Oosterburen kon het BSI niet duidelijk vaststellen of ze nog kwetsbaar zijn. Vanwege de situatie heeft de overheidsinstantie dreigingsniveau 'oranje' afgegeven (pdf). Dat wil zeggen dat de it-dreiging voor grootschalige verstoring van de bedrijfsvoering kan zorgen. Exchange-beheerders worden dan ook opgeroepen om geregeld te controleren of hun servers nog wel up-to-date zijn. Tevens wordt aangeraden om webdiensten van Exchange-servers, zoals Outlook Web Access, niet direct vanaf het internet toegankelijk te maken maar achter een vpn te plaatsen.