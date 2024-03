Nederland en Vlaanderen gaan samen leraren digitaal vaardiger maken

Nederland en Vlaanderen gaan een methode ontwikkelen om leraren digitaal vaardiger te maken en hun kennis over digitale geletterdheid te vergroten, zo is op de Nederlands-Vlaamse Onderwijstop bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat leraren hun vaardigheden en kennis vervolgens op hun leerlingen overbrengen. De Europese Commissie heeft hiervoor zo’n 700.000 euro beschikbaar gesteld.

Het ontwikkelen van de methode gaat na de zomer van start en gebeurt in samenwerking met scholen. De methode zou na twee jaar voor alle leraren in het primair en voortgezet onderwijs bruikbaar moeten zijn. "De wereld wordt steeds digitaler en speelt zich ook meer en meer online af", zegt demissionair minister Paul voor Primair en Voortgezet onderwijs. "Ontwikkelingen als AI vinden razendsnel hun weg in de samenleving. We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen hierin wegwijs worden, maar dat betekent ook dat we hun docenten hiervoor de goede bagage moeten meegeven."