Malware maakt duizenden Asus-routers onderdeel van proxy-botnet

In de eerste week van maart zijn meer dan zesduizend routers van fabrikant Asus onderdeel van een proxy-botnet geworden, zo meldt securitybedrijf Lumen Technologies. De besmette routers worden vervolgens als proxy aan criminelen aangeboden, die zo bij het uitvoeren van fraude, malware en andere aanvallen hun sporen kunnen verbergen.

De malware in kwestie wordt TheMoon genoemd en bestaat al sinds 2014. In eerste instantie richtte de malware zich alleen op Linksys-routers, maar in 2016 werden opeens ook Asus-routers aangevallen. Lumen Technologies laat niet weten hoe de Asus-routers begin deze maand besmet raakten, maar meldt wel dat het om end-of-life apparaten gaat die niet meer met beveiligingsupdates worden ondersteund.

Naast het gebruik van besmette routers als proxy, worden de apparaten ook gebruikt voor het scannen naar en infecteren van andere routers. In de eerste weken van dit jaar bestond het botnet uit 40.000 apparaten in 88 landen. Begin maart kwamen daar binnen een periode van nog geen drie dagen meer dan zesduizend Asus-routers bij. Volgens de onderzoekers kiezen cybercriminelen steeds vaker voor 'residentiële' proxyservers bij het uitvoeren van aanvallen in plaats van het gebruik van vpn's of het Tor-netwerk.