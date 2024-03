Vpn-provider Atlas VPN stopt op 24 april met bestaan, klanten naar NordVPN

RIVM

Ben jij een ervaren SOC-analist die creatief aan de slag wil, Haal jij de onderste steen boven? Dan is deze functie als security analist bij het RIVM echt iets voor jou! We zetten ons in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leef-omgeving. Wil jij jouw kennis en ervaring op het gebied van security inzetten om hieraan bij te dragen?