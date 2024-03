Vpn-apps in Play Store misbruiken smartphones voor commercieel proxy-netwerk

Onderzoekers hebben in de Google Play Store zo'n dertig malafide apps ontdekt, waarvan de helft vpn-apps, die smartphones gebruiken voor een commercieel proxy-netwerk. De apps bieden de beloofde functionaliteit, maar bevatten een library die in de achtergrond de Androidtelefoon als proxy-node toevoegt aan het proxy-netwerk. Toegang tot dit netwerk, en de telefoons die er onderdeel van uitmaken, wordt gedaan via een bedrijf genaamd Asocks, zo meldt securitybedrijf Human.

Asocks noemt zichzelf het 'meest stabiele residentiële proxy-netwerk' met zeven miljoen ip-adressen. Naast allerlei legitieme doeleinden voor proxies, kunnen criminelen ze voor allerlei soorten aanvallen gebruiken, zoals bruteforce- en credentialstuffing-aanvallen, password spraying en advertentiefraude. De apps in kwestie gebruiken de library om geld met advertenties te verdienen.

De onderzoekers ontdekten dat de maker van de library zich zowel op legitieme ontwikkelaars als cybercriminelen richt. Het is daardoor onduidelijk of alle app-ontwikkelaars weten wat de library in werkelijkheid doet. De in totaal 28 apps waarin de proxy-library werd aangetroffen zijn door Google uit de Play Store verwijderd. Een aantal van deze apps is echter weer in de Play Store beschikbaar. Mogelijk omdat de betreffende library niet meer aanwezig is.