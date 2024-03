VS meldt actief misbruik van kritieke kwetsbaarheid in SharePoint Server

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in Microsoft SharePoint Server waarvoor vorig jaar mei een beveiligingsupdate verscheen. Dat meldt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Het beveiligingslek werd vorig maart tijdens de Pwn2Own-wedstrijd in Vancouver door onderzoekers van STAR Labs gedemonstreerd, die daarmee 100.000 dollar verdienden.

Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-24955, maakt remote code execution op SharePoint-servers mogelijk. Authenticatie is in dit geval wel vereist. Tijdens de Pwn2Own-wedstrijd combineerden de onderzoekers CVE-2023-24955 met een ander beveiligingslek (CVE-2023–29357) waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller SharePoint-servers op afstand kan overnemen.

In januari van dit jaar meldde het CISA misbruik van CVE-2023-29357. Nu wordt ook misbruik van CVE-2023-24955 gemeld. Details over de waargenomen aanvallen zijn niet gegeven. Beheerders worden opgeroepen de update van Microsoft, die sinds 9 mei 2023 beschikbaar is, te installeren.