Politie vindt lijst met 5 miljoen Nederlandse e-mailadressen bij fraudeverdachten

De politie heeft bij verdachten van bankhelpdeskfraude lijsten met 7,3 miljoen unieke e-mailadressen aangetroffen, waaronder vijf miljoen Nederlandse e-mailadressen. De lijsten worden gebruikt voor het uitvoeren van phishingaanvallen en zijn zeer waarschijnlijk in handen van veel meer criminelen. Politie roept Nederlanders op om via politie.nl/checkjehack te controleren of ze op de lijsten voorkomen.

De in totaal zes verdachten werden eind januari aangehouden en worden verdacht van het oplichten van dertig slachtoffers voor een bedrag van zeventigduizend euro. "Dat de verdachten voor deze zaak zijn aangehouden betekent helaas niet dat deze lijsten verdwijnen. Deze lijsten worden verhandeld en opnieuw gebruikt door cybercriminelen", aldus de politie, die stelt dat het belangrijk is dat mensen controleren of ze op de lijst voorkomen. Wanneer het e-mailadres op de lijst voorkomt ontvangt men een bericht van de politie met informatie over wat te doen.