Ransomwaregroep publiceert gestolen patiëntdata Schotse gezondheidsdienst

De ransomwaregroep die eerder deze maand een aanval op een Schotse gezondheidsdienst uitvoerde heeft een deel van de gestolen patiëntdata gepubliceerd, zo laat National Health Service (NHS) Dumfries and Galloway via de eigen website weten. De dienst levert gezondheidszorg in de Schotse regio Dumfries and Galloway.

"Tijdens de inbraak op onze systemen is er een risico dat hackers grote hoeveelheden data hebben bemachtigd", aldus de eerste verklaring die kort na de aanval begin deze maand werd gegeven. "Er wordt onderzocht welke data is benaderd, maar we hebben reden om aan te nemen dat het om patiënt- en personeelsgegevens gaat."

Het is inmiddels duidelijk dat de aanvallers een 'aanzienlijke hoeveelheid' patiëntgegevens in handen hebben. Zelf claimt de groep over drie terabyte aan data te beschikken. Volgens Jeff Ace, directeur van NHS Dumfries and Galloway, blijkt uit de publicatie door de criminelen dat ze inderdaad patiëntgegevens in handen hebben. De gezondheidsdienst gaat alle gedupeerden van de publicatie hierover informeren.

Daarnaast wordt de situatie samen met de Schotse politie, Britse National Cyber Security Centre en de Schotse overheid nauwlettend in de gaten gehouden. Vanwege het lopende onderzoek zegt de gezondheidsdienst geen verdere details te kunnen geven. Zo is onduidelijk hoe de systemen konden worden gecompromitteerd.