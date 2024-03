Rechter: AIVD bestempelde it'er ten onrechte als staatsgevaarlijk

De AIVD heeft een kennismigrant die binnen de Nederlandse it-sector werkzaam is ten onrechte aangemerkt als een gevaar voor de staatsveiligheid, zo heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld. Op basis van een rapport van de inlichtingendienst heeft toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol in 2021 de verblijfsvergunning van de man als kennismigrant ingetrokken en hem een inreisverbod voor de duur van twintig jaar opgelegd.

Volgens de AIVD is de man betrokken geweest bij een 'statelijke hackersgroepering' die spionagecampagnes uitvoert tegen landen en intergouvernementele organisaties, waaronder onderdelen van de Verenigde Naties. De man zou tijdens zijn betrokkenheid bij de groepering spionagemalware hebben ontwikkeld. Op basis hiervan is de man volgens de AIVD een gevaar voor de nationale veiligheid. De staatssecretaris gebruikte dit rapport (ambtsbericht) om tot haar oordeel te komen en verklaarde man ook een risico voor de staatsveiligheid.

Halverwege 2021 werd de man overgedragen aan een niet nader genoemd land. Inmiddels verblijft hij in een ander land waar hij voor een Nederlands it-bedrijf werkt. Begin 2022 ging hij in beroep tegen het besluit. De man stelde in zijn verweer dat hij betrokken is geweest bij de hackersgroepering. Uit het rapport van de AIVD blijkt echter niet waar die betrokkenheid uit heeft bestaan, anders dan het maken van malware. Ook maakt het rapport niet duidelijk om wat voor malware het gaat, hoe groot het aandeel van de man in het ontwikkelen ervan was, of de man wist voor wie de malware was, waarvoor die was bedoeld en wat hij met de malware heeft gedaan.

Een ander punt is dat het rapport van de inlichtingendienst niet duidelijk maakt wat voor soort spionagecampagnes de groepering uitvoert en met welk doel en gevaar. De rechtbank stelde ook vragen bij het deel van het rapport waarin wordt gesteld dat de man werkzaam is binnen de Nederlandse it-sector, voor welk bedrijf hij werkt en aan welke opdrachten hij heeft gewerkt. "Gelet hierop blijkt uit het ambtsbericht dus niet waarom eiser met zijn werkzaamheden binnen de Nederlandse it-sector een gevaar is voor de nationale veiligheid", aldus de rechtbank.

Volgens de rechtbank roepen de door de AIVD weergegeven feiten en omstandigheden allerlei vragen op. "Daardoor kan niet gezegd worden dat sprake is dat op inzichtelijke wijze is gebleken welke feiten en omstandigheden aan de conclusie ten grondslag zijn gelegd. Zonder de beantwoording van de bovenstaande vragen, is de conclusie dat eiser een gevaar is voor de nationale veiligheid niet begrijpelijk."

Staatssecretaris zag stukken niet in

De rechtbank stelt verder dat de staatssecretaris de onderliggende stukken zelf had moeten inzien, maar dat niet heeft gedaan. "Omdat de staatssecretaris dat heeft nagelaten en omdat het ambtsbericht niet voldoet aan de eis dat het op objectieve, onpartijdige en inzichtelijke wijze blijk geeft welke feiten en omstandigheden aan de conclusie ten grondslag zijn gelegd en dat de conclusie zonder nadere toelichting begrijpelijk is, heeft de staatssecretaris het ambtsbericht niet aan de besluitvorming ten grondslag mogen leggen."

Doordat het rapport van de AIVD rammelt had de staatssecretaris dit zoals de rechter uitlegt niet mogen gebruiken en is er ten onrechte een inreisverbod aan de man opgelegd en ten onrechte zijn verblijfsvergunning ingetrokken. Om de staatssecretaris de zaak heeft verloren moet die de proceskosten van de man van bijna 2400 euro betalen.