Meta: standaard end-to-end encryptie Messenger komende maanden uitgerold

De standaard end-to-end encryptie van chatberichten in Messenger wordt de komende maanden wereldwijd uitgerold, zo heeft Meta bekendgemaakt. Het bedrijf begon afgelopen december met het inschakelen van deze maatregel. Sinds 2016 hebben gebruikers van Messenger de optie om end-to-end encryptie in te schakelen, maar de beveiligingsmaatregel stond niet standaard ingeschakeld. Iets dat Meta nu gaat veranderen.

"We rollen nu end-to-end encryptie in Messenger uit en al je persoonlijke berichten worden standaard versleuteld. Tijdens de uitrol zul je merken dat sommige chats eerder end-to-end zijn versleuteld dan anderen. Dit is te verwachten", aldus Meta. Wanneer chats end-to-end versleuteld zijn krijgen gebruikers hier melding van. De wereldwijde uitrol van de beveiligingsmaatregel zou de komende maanden moeten worden afgerond.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun chatgeschiedenis lokaal op te slaan of op de servers van Meta. Het bedrijf adviseert gebruikers voor deze laatste optie te kiezen. Wanneer de chatapp chats end-to-end versleutelt krijgen gebruikers ook de vraag of ze van deze 'Secure Storage' feature gebruik willen maken. De bij Meta opgeslagen chatgeschiedenis is dan te bereiken via een zescijferige pincode of een virtuele key die in de Google Drive of Apple iCloud van de gebruiker wordt opgeslagen.