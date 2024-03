Google meldt dat Apple aankomende herfst RCS voor iPhones uitrolt. RCS staat voor Rich Communication Services en is een communicatieprotocol dat via de dataverbinding van de telefoon werkt. Wanneer de ontvanger geen RCS ondersteunt wordt er teruggevallen op sms. RCS biedt meer opties dan sms, zoals leesbevestigingen, versleuteling en de uitwisseling van meer soorten media.

Google ondersteunt RCS sinds 2019. Ondersteuning vanuit Apple bleef tot nu toe uit. Het bedrijf kondigde eind vorig jaar aan in de loop van dit jaar alsnog ondersteuning voor RCS uit te rollen. "We denken dat RCS Universal Profile voor betere interoperabiliteit zorgt in vergelijking met sms en mms. Dit zal naast iMessage werken, wat de beste en veiligste berichtenoplossing voor Apple-gebruikers is", aldus het bedrijf bij de bekendmaking in november.

Google is sinds 2019 via de 'Get the Message' campagne bezig met het bekritiseren van Apple voor het niet ondersteunen van RCS op iPhones en deed dat de afgelopen jaren meerder keren. Zo publiceerde het techbedrijf in september een video waarin het Apple wederom belachelijk maakte voor het niet ondersteunen van RCS. Nadat Apple de komst van RCS-support aankondigde liet Google weten hier blij mee te zijn.

Op de eigen website van Google Messages meldt Google dat Apple heeft aangekondigd deze herfst RCS te zullen uitrollen. Verdere details worden niet gegeven. Het bericht is inmiddels niet meer direct op de site zichtbaar, maar nog wel in de broncode te vinden. De uitrol van RCS valt samen met de lancering van iOS 18 en de iPhone 16-serie.