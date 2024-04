Google moet data verzameld via Incognito-mode vernietigen of de-identificeren

Google moet miljoenen records die het via de Incognito-mode van Chrome verzamelde vernietigen of de-identificeren, zo blijk uit een schikking die het techbedrijf trof. De vijf miljard dollar die de klagers hadden geëist hoeft Google niet te betalen. Wel moet het techbedrijf gebruikers informeren over welke informatie het in de Incognito-mode verzamelt en moet het gebruikers in deze mode de optie geven om third-party cookies te blokkeren.

Afgelopen december werd beken dat Google een rechtszaak in de Verenigde Staten over de Incognito-mode had geschikt, maar details waren destijds nog niet openbaar gemaakt en zijn dat nu wel. Volgens de aanklacht, die in juni 2020 werd ingediend, heeft Google gebruikers van Chrome misleid door ze te laten geloven dat ze via de Incognito-mode privé konden browsen, maar in werkelijkheid toch door het techbedrijf werden gevolgd, waarmee de Amerikaanse aftapwetgeving en Californische privacywetgeving is overtreden.

De Incognito-mode zorgt er alleen voor dat het surfgedrag van de gebruiker niet in de browser of op zijn computer wordt opgeslagen. Gebruikers denken echter dat de browsermode bijvoorbeeld tracking, geolocatie en advertenties voorkomt, zo laat onderzoek zien (pdf). Ook de engineers van Google waren zich hiervan bewust. Zo laat één engineer in een e-mail weten dat er moet worden gestopt met het woord incognito en de afbeelding van een spion. "Maak incognito mode echt privé", schrijft ze. "We zijn beperkt in hoe sterk we Incognito kunnen aanprijzen omdat het niet echt privé is, en dus echt vage, indekkende taal vereist die bijna schadelijk is."

Een andere engineer reageert met een grap door te stellen dat "Guy Incognito" uit The Simpsons eigenlijk als icoon gebruikt had moeten worden, aangezien dit beter de geboden privacybescherming zou duidelijk maken. Google stelt in een reactie op de rechtszaak dat het algemeen bekend is dat de incognito mode het browsen niet echt afschermt en gebruikers toestemming hebben gegeven om door het techbedrijf te worden gevolgd. Een poging van Google om de rechtszaak als kort geding af te doen werd begin vorig jaar verworpen.

De schikking moet nog wel door een rechter worden goedgekeurd en zou dan voor 136 miljoen Chrome-gebruikers in de staat Californië gelden. Voor het 'dataherstelproces' moet Google informatie verwijderen waarmee het mogelijk is om gebruikers van private browsing te identificeren. "Google zal deze data mitigeren door gedeeltelijk ip-adressen weg te laten en user-agent strings te generaliseren", zo staat in het vonnis. De eisers hadden een bedrag van 5 miljard dollar geëist, maar dat hoeft Google niet te betalen. Chrome-gebruikers in Californië kunnen nog wel zelf een schadeclaim indienen. Dat zou inmiddels vijftig keer zijn gedaan.