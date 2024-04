Microsoft komt dit jaar met licentie voor betaalde Windows 10-updates

Microsoft start later dit jaar met het aanbieden van een licentie voor betaalde beveiligingsupdates voor Windows 10. Het techbedrijf waarschuwt dat dit geen langetermijnoplossing is voor organisaties die niet naar Windows 11 willen upgraden. Op 14 oktober 2025 stopt Microsoft de support van Windows 10. Organisaties die na deze datum het besturingssysteem willen gebruiken kunnen via het Extended Security Update (ESU) programma toch beveiligingsupdates blijven ontvangen.

"Extended Security Updates zijn niet bedoeld als een langetermijnoplossing, maar meer een tijdelijke overbrugging", zegt Microsofts Jason Leznek. De ESU-licentie wordt vanaf oktober dit jaar aangeboden. De prijs van de licentie zal elk opvolgend jaar worden verdubbeld, met een maximum van drie jaar. Organisaties die pas in het tweede jaar van het ESU-programma deelnemen moeten ook voor het eerste jaar betalen, omdat de updates cumulatief zijn, aldus Leznek.

De Microsoft-medewerker benadrukt het belang om naar een ondersteunde versie van Windows te migreren. "Organisaties die met legacy software werken lopen een groter risico op datalekken en mogelijk compliance-overtredingen." Volgens StatCounter heeft Windows 10 op Windowscomputers wereldwijd nog een aandeel van 69 procent. In Nederland is dat 66,3 procent.