Cisco waarschuwt voor XSS-lek in niet meer ondersteunde vpn-routers

Cisco waarschuwt voor een kwetsbaarheid in zes types vpn-routers waardoor een aanvaller in het ergste geval toegang tot de apparaten kan krijgen. Een beveiligingsupdate wordt echter niet beschikbaar gemaakt, omdat de routers end-of-life zijn, zo laat Cisco weten. Het gaat om Cisco Small Business RV016, RV042, RV042G, RV082, RV320 en RV325 vpn-routers.

Doordat de webinterface gebruikersinvoer onvoldoende valideert is cross-site scripting (XSS) mogelijk. Een aanvaller zou in dit geval het doelwit wel eerst een malafide of gecompromitteerde website moeten laten uitvoeren. Vervolgens zou een aanvaller scriptcode in de context van de webinterface kunnen uitvoeren of toegang tot gevoelige informatie in de browser kunnen krijgen. Cisco meldt dat er geen updates en workarounds voor het probleem zijn. Het netwerkbedrijf adviseert als mitigatie om remote management uit te schakelen en toegang tot poorten 443 en 60443 te blokkeren. Een andere optie is de aanschaf van een nieuwe router.