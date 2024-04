Stichting start massaclaim tegen Google wegens dataverzamelen Android

Stichting Massaschade & Consument start een massaclaim tegen Google omdat het via Android allerlei gegevens van gebruikers verzamelt en daarbij Nederlandse en Europese regels zou overtreden. "Zelfs met de meest privacyvriendelijke opties ingeschakeld kan niet worden voorkomen dat gebruikersdata op de servers van Google belanden", aldus de stichting, die stelt dat het voor Android-gebruikers niet duidelijk is dat dit gebeurt of hier toestemming voor hebben gegeven.

De stichting baseert zich op onderzoek waarbij wetenschappers tussen 2022 en 2024 meerdere Androidtelefoons aankochten en het uitgaande verkeer op een Nederlandse server opvingen, ontsleutelden en analyseerden. "Hieruit blijkt dat een bundel processen genaamd ‘Google Play Services’, geruisloos op de achtergrond draait en niet kan worden uitgezet of verwijderd. Deze processen registreren continu wat er op en rondom de telefoon plaatsvindt. Zo wordt met Google gedeeld welke apps iemand gebruikt, producten er besteld worden en zelfs of gebruikers liggen te slapen", aldus de stichting.

Volgens de stichting overtreedt Google met haar handelswijze een groot aantal Nederlandse en Europese regels die gebruikers moeten beschermen. Met de rechtszaak wil de stichting afdwingen dat Google fundamentele (privacy)wijzigingen aan het Androidplatform doorvoert en een afmeldmogelijkheid biedt voor elke vorm van data die het verzamelt, niet slechts een paar. Daarnaast eist de stichting van Google een schadevergoeding namens alle Nederlanders die in de periode vanaf mei 2018 tot nu een Androidtelefoon in gebruik hebben gehad. Dit zijn er naar schatting meer dan negen miljoen.

In het onderzoek werd vooral gekeken naar het gebruik van unique identifiers (UIDs). Dit zijn kenmerken die door Google aan de verzamelde data gekoppeld kunnen worden, zoals een e-mailadres of Android ID, een uniek serienummer waarmee iemand bekendstaat bij Google. "Het gebruik van deze kenmerken ligt gevoelig. Zo raadt Google in haar eigen richtlijnen voor app-ontwikkelaars het gebruik van unieke kenmerken af: gebruikers zouden onbedoeld over meerdere apps heen gevolgd kunnen worden", zo laat de stichting weten.

In de onderzochte datatransmissies zijn echter - zonder uitzondering - één of meerdere van deze unieke kenmerken gevonden. De onderzoekers wijzen erop dat hiermee iemands identiteit eenvoudig te herleiden is bij praktisch alles wat er op en rondom een Androidtoestel plaatsvindt. De stichting maakt gebruik van een externe, Amerikaanse procesfinancier die de kosten van de massaclaim betaalt. Wanneer de rechter de stichting in het gelijk stelt en Google moet betalen ontvangt deze financier 17.5 procent van de opbrengst, na aftrek van de door haar gemaakte kosten.