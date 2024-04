CBS: 67 procent Nederlanders twijfelt aan waarheid online informatie

67 procent van de Nederlanders twijfelde vorig jaar aan de waarheid van informatie op internet, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek onder ruim zesduizend personen van twaalf jaar en ouder. In 2021 was dit nog bijna 63 procent van de bevolking. 18- tot 35-jarigen zeiden tweeënhalf keer zo vaak als 75-plussers, online informatie te hebben gezien waarbij ze twijfelden of deze waar was. Dit nam toe ten opzichte van 2021 onder 12- tot 18-jarigen, en onder 65-plussers.

Van de mensen die lieten weten dat ze informatie op internet hadden gezien waarover ze twijfelden, zei 66 procent te hebben gecontroleerd of deze informatie waar was. Ruim tachtig procent van hen gaf aan dit te doen door naar meer informatie te zoeken op andere nieuwswebsites of Wikipedia. De helft zei de bron te hebben gecontroleerd. Rond dertig procent gaf aan de informatie offline met anderen te hebben besproken, of offline naar meer informatie te hebben gezocht. Ruim twintig procent heeft de informatie niet gecontroleerd omdat men vermoedde dat deze niet waar was.

Van de Nederlanders heeft in totaal 46 procent de informatie gecontroleerd door op internet naar meer informatie te zoeken, de bron te controleren, op internet discussies te volgen, of door offline informatie te bespreken. Dit is verreweg het hoogste percentage binnen de Europese Unie. Het EU-gemiddelde betrof 24 procent.