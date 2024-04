Rijksinspectie doet onderzoek naar cybersecurity olie- en gasopslagbedrijven

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) doet onderzoek naar de cybersecurity bij olie- en gasopslagbedrijven en heeft inmiddels de eerste inventarisatiegesprekken afgerond. Op basis van de verzamelde informatie en input uit de gesprekken gaat de RDI nu een risicoanalyse uitvoeren. Aanleiding voor het onderzoek is de aanwijzing van olie- en gasopslagbedrijven als aanbieders van essentiële dienst (AED’s) door het ministerie van Economische Zaken.

Sinds 1 januari vorig jaar is de RDI toezichthouder op de olie- en gasopslagbedrijven op basis van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). "Levering van olie- en gas is een vitaal proces, belangrijk voor de leveringszekerheid van energie. Een digitale verstoring daarin kan leiden tot grote, ontwrichtende effecten op de economie en maatschappij", zo laat de toezichthouder weten.

De RDI merkt op dat aandacht op bestuursniveau voor cybersecurity belangrijk is voor een solide digitale weerbaarheid. "Daarom begonnen we met kennismakingsgesprekken met bestuursleden. We spraken daarbij over de organisatie- en governancestructuur, over de inrichting van de essentiële dienst (processen, mensen en middelen) en over de omvang (opslagcapaciteit, aantal gebruikers)."

Tevens heeft de toezichthouder gesproken over wijzigingen op de OT-infrastructuur, het aantal storingen, het gebruik van de cloud en welke derde partijen betrokken zijn bij de digitale weerbaarheid van hun organisatie. Verder zijn in het kader van de zorgplicht vragen gesteld over bijvoorbeeld het in kaart hebben van de risico’s op het gebied van cyberveiligheid, getroffen maatregelen om garant te staan voor digitale weerbaarheid en hoe de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Wanneer de risicoanalyses zijn afgerond is niet bekend.