D-Link waarschuwt voor backdoor in niet meer ondersteunde NAS-systemen

Netwerkfabrikant D-Link waarschuwt voor een backdoor-account in niet meer ondersteunde NAS-systemen, waardoor aanvallers de apparaten op afstand kunnen aanvallen. Volgens een beveiligingsonderzoeker zijn meer dan 92.000 kwetsbare NAS-systemen op internet te vinden. Aangezien de apparaten geen patches meer ontvangen adviseert D-Link die niet meer te gebruiken en door een nieuwe NAS te vervangen.

Het probleem speelt onder andere bij de D-Link DNS-340L, DNS-320L, DNS-327L en DNS-325. Het betreft een command injection-kwetsbaarheid en het gebruik van hardcoded credentials, of een 'backdoor account' zoals D-Link het noemt. Via de kwetsbaarheden kan een aanvaller zonder authenticatie willekeurige commando's op het NAS-systeem uitvoeren, wat kan leiden tot toegang tot gevoelige informatie, het aanpassen van de systeemconfiguratie of een denial of service.

D-Link stelt dat de betreffende NAS-systemen end-of-life zijn en niet meer worden ondersteund. Gebruikers worden dan ook opgeroepen deze apparaten niet meer te gebruiken en te vervangen door nog wel ondersteunde apparatuur. Om kwetsbare NAS-systemen aan te kunnen vallen moeten een aanvaller hier wel een malafide HTTP-request naar toe kunnen sturen. Volgens een onderzoek met het alias 'NetworkSecurityFish' zijn echter meer dan 92.000 kwetsbare NAS-systemen vanaf het internet bereikbaar.