Helpdesks Amerikaanse ziekenhuizen opnieuw doelwit social engineering

De helpdesks van Amerikaanse ziekenhuizen zijn opnieuw het doelwit van aanvallen waarbij via social engineering wordt geprobeerd om toegang tot accounts te krijgen en uiteindelijk financiële fraude te plegen en malware te verspreiden. Dat laat de American Hospital Association (AHA) weten, die zo'n vijfduizend ziekenhuizen en zorginstellingen in de VS vertegenwoordigt. De organisatie waarschuwde ook al afgelopen januari voor de aanvallen.

De aanval begint met een telefoontje naar de helpdesk, waarbij de aanvallers zich voordoen als een financiële medewerker en om een wachtwoordreset vragen. Daarbij beschikken de aanvallers over informatie over de persoon die ze imiteren om zo vragen van de helpdesk te kunnen beantwoorden. Naast het verzoek om de wachtwoordreset vragen de aanvallers ook om een nieuwe telefoon aan het account te koppelen, waarop de codes voor de multifactorauthenticatie worden ontvangen.

Op deze manier kunnen de aanvallers volledige toegang tot het e-mailaccount van de medewerker krijgen en andere applicaties. Via het gecompromitteerde e-mailaccount van de medewerker wordt vervolgens aan de betalingsverwerker gevraagd om het salaris op een andere rekening over te maken. Ook komt het voor dat de aanvallers via het e-mailaccount malware verspreiden.

Volgens de AHA is het belangrijk dat helpdesks de beveiligingsprotocollen volgen en in het geval van aangevraagde wachtwoordreset het telefoonnummer van de medewerker terugbellen dat in het personeelsbestand staat. Tevens kan de manager van de betreffende medewerker worden gebeld die het verzoek doet. Een andere optie is een videogesprek waarbij de medewerker een geldig identiteitsbewijs laat zien, waarbij de helpdesk een screenshot maakt en dat bewaart.