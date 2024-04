Onderzoeker: XZ-backdoor maakt volledige authenticatie bypass mogelijk

De onlangs gevonden backdoor in datacompressietool XZ maakt niet alleen remote code execution mogelijk, maar ook een volledige authenticatie bypass waardoor een aanvaller met elk willekeurig wachtwoord op een systeem kan inloggen, zo stelt de Nederlandse beveiligingsonderzoeker Peter “blasty” Geissler op basis van eigen onderzoek. Volgens Geissler heeft de maker van de backdoor uitgebreide kennis van OpenSSH.

Veel details over de backdoor zijn nog altijd onbekend, zoals de exacte werking en wie verantwoordelijk is. Lasse Collin, de maker van XZ, meldde vorige week dat hij een eigen onderzoek naar de backdoor zal uitvoeren. Het enige dat Collin sindsdien heeft gemeld zijn mogelijke plannen voor XZ wat betreft recent doorgevoerde commits aan de code en het gebruik van een nieuw versienummer.

Verschillende onderzoekers hebben echter al wel hun bevindingen gedeeld, waaronder Geissler. Hij meldt via X dat hij een wat lastiger te activeren functionaliteit van de backdoor heeft gevonden, maar er nog meer te verkennen is. Daarbij is het via de backdoor mogelijk om de authenticatie volledig te omzeilen en met elk willekeurig wachtwoord in te loggen. "Wie dit heeft ontworpen heeft zich behoorlijke in de openSSH(d) internals verdiept", aldus Geissler. Er is inmiddels ook een Wikipedia-pagina waarin de werking van de backdoor wordt beschreven.