Ministerie: trusted flagger status eenmaal ingezet bij Tweede Kamerverkiezing

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft haar trusted flagger status tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezing eenmaal ingezet wegens een bericht op X, zo laat het departement zelf weten. Meerdere platforms laten partijen die zijn aangemerkt als 'trusted flagger' content rapporteren. Deze meldingen worden dan met prioriteit behandeld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft sinds 2019 de status van 'trusted flagger' bij Facebook (later Meta) en X, en sinds 2021 bij Google, TikTok en Snapchat.

Naast het rapporteren van content wordt de trusted flagger status ook bijvoorbeeld ingezet als een account van een medeoverheid is gehackt, geblokkeerd of op andere wijze onbruikbaar is geworden; of wanneer een advertentie van een medeoverheid over verkiezingen door een platform wordt aangemerkt als politieke advertentie en daarom wordt geblokkeerd.

Het ministerie stelt dat het de trusted flagger status 'zeer terughoudend' inzet, en alleen wanneer er een risico bestaat voor de organisatie, uitvoering en integriteit van het verkiezingsproces. Tijdens de Tweede Kamerverkiezing van afgelopen november meldt het ministerie dat het de trusted flagger status eenmaal heeft ingezet. Aanleiding was een bericht op X waarin werd opgeroepen tot het inkleuren van twee vakjes op het stembiljet.

"Hoewel mogelijk bedoeld als grap of satire, kan dit leiden tot een ongeldige stem. Het gaat hier specifiek om een bericht waarin wordt aangegeven om bij de lijst GroenLinks/PvdA voor beide partijen op een kandidaat te stemmen. Dit narratief over het aankruisen van twee hokjes heeft het ministerie van BZK echter ook tijdens vorige verkiezingen waargenomen", aldus het ministerie. Dat heeft X daarop verzocht het bericht te bekijken en beoordelen. Wat er met het bericht is gedaan laat het ministerie niet weten.