Cyberaanval op dierenartsketen CVS verstoort bedrijfsvoering in VK

Een cyberaanval op dierenartsketen CVS heeft voor een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering in het Verenigde Koninkrijk gezorgd. CVS is naast het VK ook actief in Nederland, Australië en Ierland en telt meer dan negenduizend medewerkers. De aanval deed zich vorige week voor, maar werd pas vandaag bekendgemaakt. Om wat voor soort aanval het gaat wordt niet gemeld. De dierenartsketen stelt dat de meeste systemen inmiddels zijn hersteld.

"Vanwege toegenomen security en monitoring werken sommige systemen niet zo efficiënt als voorheen en dit zal waarschijnlijk voor een aanhoudende operationele impact zorgen", aldus de verklaring. Vestigingen buiten het VK zijn niet getroffen. CVS laat aanvullend weten dat het vanwege de aanval heeft besloten om de migratie naar de cloud te versnellen. Vanwege de genomen veiligheidsmaatregelen en migratie zal dit naar verwachting een aantal wekenlang gevolgen voor de bedrijfsvoering hebben. Vanwege het risico dat de aanvallers ook toegang tot persoonlijke gegevens hebben gekregen heeft CVS melding gemaakt bij de Britse privacytoezichthouder ICO.