ING voorziet app van 'Check het Gesprek' functie tegen bankhelpdeskfraude

ING gaat de eigen bank-app voorzien van een nieuwe functie genaamd 'Check het Gesprek' die klanten tegen bankhelpdeskfraude moet beschermen. Vorig jaar werden zeker tienduizend Nederlanders het slachtoffer van bankhelpdeskfraude, waarvan duizenden de schade niet door hun bank vergoed kregen.

Met ‘Check het Gesprek’ kunnen ING-klanten controleren of een beller die namens ING contact opneemt ook daadwerkelijk een ING-medewerker is. Klanten moeten, nadat ze op de knop in de app hebben gedrukt, hun eigen telefoonnummer invullen. Vervolgens controleert de functie in het belsysteem van de bank of er daadwerkelijk vanuit ING naar het opgegeven nummer wordt gebeld. De klant ziet dan op zijn of haar scherm of het klopt of niet, en wat er moet worden gedaan.

Vanaf 16 april wordt de functie ‘Check het gesprek’ gefaseerd uitgerold onder alle klanten die gebruik maken van de ING-app. Vorig jaar werden zeker tienduizend mensen slachtoffer van bankhelpdeskfraude, met een schadebedrag van 28,2 miljoen euro. 31 procent van de slachtoffers kreeg de schade niet vergoed omdat ze niet aan de 'coulancevoorwaarden' van hun bank voldeden. In veel gevallen ging het om oudere mensen.