Nederlandse banken willen klanten geen optie geven voor instellen goklimiet

Nederlandse banken willen klanten niet de optie geven voor het instellen van een goklimiet, zoals demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming had geopperd als maatregel die banken kunnen nemen om gokproblemen te voorkomen. "Op dit moment kunnen we daar niet zomaar naar kijken en dat is maar goed ook", zo laat een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) tegenover de NOS weten. "Daar hechten wij en onze klanten aan."

Vorige maand vond er een debat plaats over kansspelen en gokverslaving. Volgens CDA-Kamerlid Boswijk zijn onlinekansspelen risicovoller dan fysieke vormen van gokken, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om anoniem te gokken. "Daarom de vraag aan de minister of hij het met het CDA eens is dat het anonimiteitsbeginsel een kleinere rol zou moeten spelen en de bescherming van potentieel verslaafden juist een grotere. Zonder anonimiteit kunnen aanbieders een melding maken wanneer spelers opnieuw willen spelen nadat hun inschrijving bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen is afgelopen."

Bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) kunnen mensen een gokstop van zes maanden instellen voor goksites, speelhallen en casino's met een Nederlandse vergunning. "Ik snap wel dat het een ingewikkeld dilemma is in hoeverre je de privacy van iemand wil schenden. Maar ergens kan je je ook afvragen of iemand nog in staat is om goed af te wegen of het nog verantwoord is om te gokken", verduidelijkte Boswijk zijn pleidooi.

"Het is misschien van belang om dan de privacy iets in te perken, juist om iemand uiteindelijk te beschermen", zo ging het CDA-Kamerlid verder. "Ik snap dat het zoeken van de balans moeilijk is. Ik weet ook niet precies waar we de grens moeten trekken. Ik zoek daar ook naar, maar zo bedoelde ik het eigenlijk. Het kan je inderdaad iets aan privacy kosten, in de hoop je te beschermen tegen grotere ellende."

Privacyregels

ChristenUnie-Kamerlid Bikker wees ook naar de rol die banken kunnen spelen. "In het veld zijn er ook de banken, die heel goed weten wat mensen besteden. Je moet natuurlijk naar de privacyregels kijken - dat snap ik allemaal - maar laat dat geen rem zijn om tot maatregelen te komen die jongeren en mensen kunnen beschermen." Ook demissionair minister Weerwind ziet een rol voor banken weggelegd.

"Een optie is bijvoorbeeld dat banken het voor klanten mogelijk maken om een financiële limiet in te stellen voor gokken", merkte de minister op. "Ook kan ik mij voorstellen dat er bij banken data beschikbaar zijn om bestedingspatronen en mogelijke financiële problematiek en betaalachterstanden veroorzaakt door gokken beter in beeld te krijgen. Daar voeren we met hen het gesprek over. Met BKR zijn we al in gesprek."

Deze week staat het gesprek tussen de minister en de bank gepland, maar die zien het instellen van goklimieten niet zitten, zo laten ze aan de NOS weten. "We zien de omvang van het aantal mensen met problematische gokschulden, maar we zijn verbaasd dat de oplossing van deze problemen bij de banken wordt neergelegd", aldus de NVB. Banken moeten al controles uitvoeren als het gaat om witwassen en financiering van terrorisme. Zomaar naar andere transacties kijken is volgens de banken niet mogelijk. "En dat is maar goed ook", aldus de woordvoerder. "Daar hechten wij en onze klanten aan."