Belgische politie start proef met 'ict-hond' voor opsporen van usb-sticks

De Belgische politie is een proef gestart met een 'ict-hond' die moet helpen bij het opsporen van usb-sticks, geheugenkaartjes, laptops, mobiele telefoons en andere gegevensdragers. Volgens de Belgische politie kunnen usb-sticks of geheugenkaartjes met mogelijk bewijsmateriaal, vanwege het kleine formaat, bij een huiszoeking snel over het hoofd worden gezien.

"Bovendien heeft bijna iedere vorm van criminaliteit tegenwoordig een cybercomponent. Digitale gegevensdragers kunnen door criminelen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het opslaan van cryptovaluta, schaduwboekhoudingen en contactgegevens", aldus de Belgische politie. Mede op basis van de Nederlandse politie die over honden beschikt die datadragers kunnen opsporen, is de Belgische politie gestart met het opleiden van de eerste 'ict-hond'.

De opleiding van de hond startte in 2022 en het die werd vorig jaar voor het eerst ingezet. Bij een twintigtal huiszoekingen in allerlei types dossiers, gaande van moordonderzoeken tot witwasdossiers, vond de hond mobiele telefoons, usb-sticks, tablets en sd-kaartjes. Ook werd de hond ingezet om in gevangeniscellen naar mobiele telefoons te zoeken. "Voorlopig zit de inzet van de ict-hond nog in een testfase. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend", zo laat de Belgische politie weten.