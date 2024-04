'Overheid moet sociaal vangnet maken voor slachtoffers cyberincidenten'

De overheid moet een sociaal vangnet maken waar organisaties terechtkunnen die slachtoffer van cyberincidenten worden en daarbij ernstige digitale schade hebben geleden. Dat advies staat in een rapport van PricewaterhouseCoopers dat op verzoek van demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken onderzoek deed naar contractuele afspraken over cybersecurity (pdf).

Het rapport bevat drie belangrijke adviezen: Zo moet er een centrale plek komen met duidelijke en concrete voorbeelden van best practices om cybersecurity te verbeteren. Moet er worden gestuurd op standaardisering en harmonisatie en dient er als laatste een sociaal vangnet worden gecreëerd waar organisaties terecht kunnen wanneer zij ernstige digitale schade lijden bij een cyberincident. Het kan dan gaan om een centraal platform of centraal contactpunt.

Volgens de onderzoekers hebben organisaties in het geval van cyberincidenten vanuit de overheid geen sociaal vangnet. "Wanneer er fysieke schade wordt geleden door een bedrijf zal er ondersteuning zijn van de politie", zo stellen ze. "In het geval van digitale schade is er in veel mindere mate een vangnet. Het is belangrijk dat organisatie weten waar en bij wie ze terecht kunnen voor hulp, kaders en documentatie. Nu weten organisaties dit niet altijd te vinden."

Het sociale vangnet zou getroffen organisaties moeten begeleiden in het nemen van vervolgstappen om te herstellen van de schade. "Leg hierbij de nadruk op juridisch te nemen stappen om alle benodigde belanghebbende juist te informeren", aldus het advies.

Verantwoordelijkheid

Volgens minister Adriaansens zijn en blijven bedrijven zelf verantwoordelijk voor het actief beheren en versterken van hun digitale veiligheid. "De overheid speelt hierin een rol maar neemt uitdrukkelijk niet de verantwoordelijkheid van bedrijven over." De bewindsvrouw merkt op dat er een project is gestart om incident response voor het mkb te verkennen en een response structuur te ontwerpen ( pdf ).

"Maar, voorkomen is beter dan genezen", gaat Adriaansens verder. "De onderzoekers geven aan dat veel organisaties, voornamelijk in het midden- en klein bedrijf, beperkte (financiële) middelen hebben om in te zetten voor het inbouwen van cybersecuritymaatregelen. Daarbij speelt ook het tekort aan technisch personeel." De overheid kwam vorig jaar met een cybersubsidie en er wordt nu gekeken of die regeling ook dit jaar beschikbaar komt. Daarnaast wordt er gewerkt aan advies om de cyberweerbaarheid van het mkb te vergroten.