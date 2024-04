Overheid publiceert kader voor online leeftijdsverificatie: geen 'silver bullet'

De overheid heeft een kader gepubliceerd dat ontwikkelaars moet helpen om te komen tot een adequate vorm van leeftijdsverificatie voor hun online producten of diensten. "Hierdoor worden minderjarigen op een passende en effectieve manier beschermd tegen bijvoorbeeld content die voor hen schadelijk kan zijn", aldus demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering die het 'Raamwerk Online Leeftijdsverificatie' naar de Tweede Kamer stuurde (pdf).

Het Raamwerk is opgesteld door consultancybureau Considerati. "Minderjarigen kunnen online in aanraking komen met voor hen ongepaste online content, schadelijke middelen kopen, of schadelijke activiteiten ondernemen. Leeftijdsverificatie kan voorkomen dat minderjarigen in aanraking komen met schadelijke content, middelen of activiteiten", aldus het bureau. "Helaas zijn bestaande leeftijdsverificatie mechanismen veelal inadequaat."

De meeste digitale diensten maken gebruik van alleen een 'zelfverklaring', waarbij de gebruiker zelf moet aangeven hoe oud hij is. "Door online leeftijdsverificatie te verbeteren kunnen minderjarigen beter beschermd worden", zo stelt het bureau. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft eerder al aangegeven dat het methodes van online leeftijdsverificatie wil versterken.

Geen one-size-fits-all

Considerati laat weten dat er geen one-size-fits-all verificatiemethode is die in alle gevallen de beste oplossing biedt. De gekozen methode heeft bijvoorbeeld ook een impact op de privacy van gebruikers. "Naast de rechten van het kind kunnen ook de rechten van andere personen in de samenleving worden geraakt. leeftijdsverificatie betekent dat iedereen die van de dienst gebruik maakt aan de verificatie moet worden onderworpen. Daarmee is bijvoorbeeld niet alleen de privacy van het kind in het geding, maar ook die van andere gebruikers van de dienst", zo schrijft het bureau.

Het Raamwerk geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor leeftijdsverificatie. "Er lijkt (nog) geen ‘silver bullet’ te bestaan voor (online) leeftijdsverificatie die tegemoet kan komen aan alle belangen die spelen. We kunnen stellen dat methoden met een hogere robuustheid zich moeilijk(er) verhouden tot de belangen privacy en inclusiviteit, terwijl de methoden die meer inclusief zijn (zoals zelfverklaring) veelal onvoldoende robuust zijn om effectief de leeftijd van een persoon te verifiëren", is echter de conclusie.

In de aanbevelingen stelt het consultancybureau dat door het ontbreken van een 'silver bullet' er terughoudend moet worden betracht met het voorschrijven of verplichten van een specifieke leeftijdsverificatiemethode voor alle gevallen. "De noodzaak en wenselijkheid van leeftijdsverificatie is sterk afhankelijk van de context en de concrete implementatie van een methode", aldus de aanbeveling.

Test online alcoholverkoop

Staatssecretaris Van Huffelen meldt aan de Tweede Kamer dat het kader op dit moment wordt getoetst met het ministerie van Volksgezondheid bij online alcoholverkoop. Het afwegingskader wordt afhankelijk van de uitkomsten van deze toets mogelijk nog aangescherpt. "Ik blijf ook binnen de EU en bij de Europese Commissie onder de aandacht brengen dat adequate leeftijdsverificatie belangrijk is. Zo werk ik aan een non-paper waarin ik het belang van de bescherming van kinderrechten in de digitale wereld benadruk. Hierin wordt ook ingegaan op het belang van adequate leeftijdsverificatie", meldt Van Huffelen ( pdf ).