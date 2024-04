Overheid nog niet klaar met beleid voor toegestane apps op werktelefoons ambtenaren

Eind vorig jaar werd bekend dat rijksambtenaren straks alleen vooraf toegestane apps op hun werktelefoon kunnen gebruiken, maar het beleid is nog altijd niet uitgerold. "Gezien de veelheid aan verschillende situaties bij de Rijksoverheid" is daarvoor meer tijd nodig, aldus demissionair staatssecretaris Van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de uitrol van 'managed apparaten' zijn de risico's die TikTok en andere apps afkomstig van landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen zouden vormen. Vorig jaar maart kondigde Van Huffelen al aan dat dergelijke apps verboden worden. Daarnaast werd aangekondigd dat er beleid voor rijksambtenaren komt dat er alleen vooraf toegestane apps en software kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt.

Het plan van aanpak voor de implementatie van managed apparaten werd afgelopen december verwacht. "Inmiddels zijn er (concept)versies van het appbeleid gerealiseerd en technische maatregelen genomen om de meest risicovolle apps te weren", meldt de staatssecretaris in een update (pdf). "Momenteel loopt er nog interdepartementale afstemming over de uitvoering van het beleid, waarvoor meer tijd voor nodig is gezien de veelheid aan verschillende situaties bij de Rijksoverheid." Wanneer het beleid wordt uitgerold is niet bekend.