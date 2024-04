Fortinet waarschuwt voor lek waardoor administrator-cookies zijn te stelen

Netwerkfabrikant Fortinet waarschuwt voor een kwetsbaarheid in FortiOS en FortiProxy waardoor een aanvaller de cookies van administrators kunnen stelen. Er zijn updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. FortiOS is het besturingssysteem van Fortinet dat op allerlei netwerkapparaten draait, zoals firewalls en vpn-systemen. FortiProxy is een webgateway.

Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-41677, wordt door Fortinet omschreven als een 'insufficiently protected credentials' kwetsbaarheid. Om de cookies te kunnen stelen zou een aanvaller een administrator eerst een malafide website moeten laten bezoeken via de vpn. Met de gestolen cookies kan een aanvaller vervolgens ongeautoriseerde code of commando's op het systeem uitvoeren. De impact is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 7.5.