LG dicht kwetsbaarheden waardoor televisies op afstand zijn over te nemen

LG heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen waardoor televisies vanaf het internet zijn over te nemen. De beveiligingslekken werden aangetroffen in WebOS TV, het besturingssysteem dat op de televisies van LG draait, zo meldt antivirusbedrijf Bitdefender dat de problemen vond. Het kwetsbare onderdeel van WebOS TV zou eigenlijk alleen vanaf het lokale netwerk toegankelijk moeten zijn, maar de virusbestrijder vond 91.000 televisies waarbij de betreffende service vanaf het internet is te benaderen. Het grootste deel daarvan, zo'n 50.000, bevinden zich volgens zoekmachine Shodan in Zuid-Korea.

De eerste kwetsbaarheid (CVE-2023-6317) maakt het mogelijk voor een aanvaller om de autorisatie te omzeilen en een extra gebruiker aan de televisie toe te voegen. Via het tweede beveiligingslek, CVE-2023-6318, kan een aanvaller de via het eerste lek toegevoegde gebruiker rootrechten geven, waarmee volledige controle over de tv wordt verkregen. De overige twee beveiligingslekken maken command injection mogelijk. Bitdefender informeerde LG op 1 november vorig jaar. Op 22 maart kwam LG met een beveiligingsupdate, waarop gisteren de details openbaar werden gemaakt.