Microsoft verhelpt twee actief aangevallen zerodaylekken in Windows

Tijdens de patchcyclus van april heeft Microsoft 147 kwetsbaarheden verholpen, waaronder twee actief aangevallen zerodaylekken in Windows. De eerste zeroday (CVE-2024-29988) bevindt zich in SmartScreen. Dit is een beveiligingsmaatregel van Windows die gebruikers een waarschuwing toont bij het openen van bestanden afkomstig van internet.

Windows kent het Mark-of-the-Web (MOTW) toe aan bestanden die vanaf internet zijn gedownload. Bestanden worden dan van een aparte tag voorzien. Bij het openen van bestanden met een MOTW-tag zal Windows een extra waarschuwing aan gebruikers tonen of ze het bestand echt willen openen, aangezien het van internet afkomstig is. Het zerodaylek zorgt ervoor dat de waarschuwing niet verschijnt. In het beveiligingsbulletin staat dat de kwetsbaarheid niet wordt misbruikt, maar tegenover securitybedrijf ZDI laat Microsoft weten dat dit wel het geval is.

De tweede zeroday (CVE-2024-26234) wordt door Microsoft omschreven als een 'proxy driver spoofing vulnerability'. Dit beveiligingslek werd gebruikt om een malafide driver gesigneerd te krijgen via een geldig Microsoft Hardware Publisher Certificate, zo meldt antivirusbedrijf Sophos dat de kwetsbaarheid ontdekte en bij Microsoft rapporteerde. Het betreffende certificaat is inmiddels ingetrokken.

Drie andere kwetsbaarheden die volgens het ZDI de aandacht verdienen zijn een spoofinglek in Outlook waardoor NTLM-hashes zijn te stelen, een remote code execution-lek in Windows DNS Server en een kwetsbaarheid in Remote Procedure Call (RPC) waardoor remote code execution voor een geauthenticeerde aanvaller mogelijk is. Volgens ZDI zijn zo'n 1,3 miljoen systemen op internet te vinden waarbij TCP-poort 135 benaderbaar is en daardoor risico op aanvallen via het RPC-lek lopen. De updates van Microsoft worden op de meeste systemen automatisch geïnstalleerd.