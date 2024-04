IMF: cyberaanvallen kunnen financiële en economische stabiliteit bedreigen

Cyberaanvallen kunnen de financiële en economische stabiliteit bedreigen als ze het vertrouwen in het financiële systeem ondermijnen, vitale diensten verstoren of overloopeffecten op andere instellingen hebben, zo stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens de organisatie moet de cyberweerbaarheid van de financiële sector dan ook worden versterkt.

Het IMF doet de waarschuwing en oproep in het Global Financial Stability Report. Daarin staat dat cyberincidenten nog niet systemisch zijn, maar door de toenemende digitalisering, opkomende technologieën en oplopende geopolitieke spanningen het risico van 'extreme verliezen' door dergelijke incidenten wel is toegenomen. Daarbij is de financiële sector kwetsbaar voor aanvallen en kan een grootschalige aanval grote gevolgen hebben, waaronder het verlies van vertrouwen, verstoring van vitale diensten en overloopeffecten op andere instellingen.

Volgens het IMF kunnen betere cyberwetgeving en governance-afspraken bij bedrijven deze risico's helpen te voorkomen, maar zijn de huidige frameworks voor cyberbeleid onvoldoende, met name in opkomende en ontwikkelden economieën. "Dus de cyberweerbaarheid van de financiële sector moet worden versterkt door het ontwikkelen van adequate nationale cybersecurity-strategieën, adequaat toezicht, voldoende kundig cybersecurity-personeel en afspraken voor het nationaal en internationaal delen van informatie.

Verder wordt gepleit voor een strengere meldingsplicht van cyberincidenten en zouden toezichthouders bestuursleden verantwoordelijkheid moeten houden voor de cybersecurity van een organisatie en het bevorderen van een risicocultuur, cyberhygiëne, cybertraining en awareness. Om verstoringen te voorkomen zouden financiële instellingen response- en recoveryprocedures moeten ontwikkelen en testen.