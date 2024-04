NSC wil opheldering over dalend aantal bankkantoren in Nederland

Het aantal bankkantoren in Nederland is de laatste decennia steeds verder gedaald, aanleiding voor NSC om demissionair minister Van Weyenberg van Financiën om opheldering te vragen. Telde ons land begin deze eeuw nog 6100 bankkantoren, dat zijn er nu nog zo'n achthonderd. In plaats van kantoren zijn banken gekomen met zogenoemde servicepunten, beeldbankieren, financiële coaches en apps, meldde het FD vorige week. De krant merkte op dat de banken vorig jaar recordwinsten boekten, maar nu de rente lijkt te gaan dalen ze op zoek gaan naar kostenbesparingen, zoals het bezuinigen op dure kantorennetwerken of op arbeidsintensieve helpdesks.

"Er zijn heel veel mensen voor wie digitale dienstverlening geen gemak biedt maar een drempel is", aldus NSC-Kamerlid Van Hijum gisteren tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer. Hij wees naar cijfers van De Nederlandsche Bank dat 2,6 miljoen Nederlanders hulp van anderen nodig hebben om hun bankzaken te regelen. Zo'n 400.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben hun bankzaken volledig uit handen gegeven. "Die mensen hebben een groot belang bij persoonlijke dienstverlening en persoonlijk contact", aldus Van Hijum.

Het NSC-Kamerlid wilde dan ook van de minister weten wat hij gaat doen om deze verschraling van de dienstverlening tegen te gaan. Volgens de minister is de afname van het aantal kantoren nog niet voldoende gecompenseerd door andere vormen van dienstverlening voor mensen die niet volledig uit de voeten kunnen met de digitale dienstverlening. Van Weyenberg stelde dat één van de oplossingen het toegankelijker maken is van digitaal bankieren. "Bijvoorbeeld voor mensen die niet uit de voeten kunnen omdat ze hun codes vergeten." Voor deze groep zijn er volgens de minister ook mogelijkheden om digitaal te bankieren. Daarnaast moet de digitale omgeving beter worden afgestemd op de gebruiker.

De minister merkte tevens op dat de tevredenheid van niet-digitale bankklanten even groot moet zijn als die van mensen die wel digitaal hun bankzaken doen. In mei komt hier een voortgangsrapportage over. Als de banken hier niet aan voldoen wil Van Weyenberg naar alternatieven kijken. "Persoonlijke dienstverlening kost geld. En als je alleen maar bezuinigt en winst maakt, gaat dat ten koste van die publieke dienstverlening", reageerde Van Hijum. Daarop liet de minister weten dat hij banken op het belang van de publieke dienstverlening zal blijven wijzen.