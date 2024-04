Git repositories datacompressietool XZ weer beschikbaar op GitHub

De Git repositories van datacompressietool XZ zijn weer beschikbaar op GitHub, zo heeft ontwikkelaar Lasse Collin via zijn eigen website bekendgemaakt. Na ontdekking van de backdoor in XZ vorige maand besloot GitHub de repository van de datacompressietool uit te schakelen. Die is nu weer hersteld en Collin heeft inmiddels verschillende aanpassingen doorgevoerd, onder andere aan de security policy.

Collin vraagt personen die kwetsbaarheden in XZ vinden om dit niet meteen openbaar te maken maar aan hem te melden. Daarnaast vraagt hij dertig dagen de tijd om voor gerapporteerde beveiligingsproblemen een update te ontwikkelen. Ook deed Collin een commit waarin hij aankondigt de backdoor in versies 5.6.0 en 5.6.1 te verwijderen. Daarnaast heeft hij een commit gedaan over de maintainer die de backdoor toevoegde. De XZ-ontwikkelaar had aangekondigd een onderzoek naar de backdoor uit te voeren, maar dat is nog niet gepubliceerd.