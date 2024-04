Proton neemt versleutelde notitie-app Standard Notes over

Proton, het bedrijf achter onder andere Proton Mail en Proton Drive, heeft de versleutelde notitie-app Standard Notes overgenomen. Standard Notes biedt gebruikers de mogelijkheid om notities zowel lokaal als in de cloud op te slaan, alsmede de optie om notities over meerdere apparaten te synchroniseren. Details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

Bestaande Standard Notes-gebruikers die van een betaald abonnement gebruikmaken kunnen dit blijven doen en de applicatie zal open source blijven. Volgens Proton telt de app meer dan 300.000 gebruikers. Het bedrijf wil de notitie-app onderdeel van het Proton-ecosysteem maken. Proton biedt al een e-maildienst, vpn, cloudopslag, wachtwoordmanager en kalender.

Twee jaar geleden besloot Proton al een samenwerkingsverband aan te gaan met SimpleLogin, een doorstuurdienst waarmee gebruikers e-mailaliassen kunnen aanmaken voor het registreren van online accounts. In de aankondiging laat Standard Notes weten dat het samen met Proton aan een toekomst wil werken waar privacy de standaard is.