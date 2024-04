E-maildienst Tuta blokkeerde door update ip-adres van honderden gebruikers

E-maildienst Tuta heeft door een update aan de libraries van de webserver dagenlang de ip-adressen van honderden gebruikers geblokkeerd, die daardoor niet meer op hun e-mailaccount konden inloggen. Gedupeerde gebruikers worden gecompenseerd, zo laat Tuta, dat eerder nog bekendstond als Tutanota, vandaag weten.

Volgens Tuta zorgde de update van de core libraries voor een bug, waardoor de ip-adressen van honderden gebruikers door het systeem werden geblokkeerd. Dit werd echter niet meteen door Tuta ontdekt en voor gebruikers leek het alsof de e-maildienst offline was. Getroffen gebruikers konden nog wel op hun e-mailaccount inloggen, maar moesten hiervoor een andere verbinding gebruiken, zoals de dataverbinding van hun telefoon of een vpn.

"Helaas was deze bug niet meteen zichtbaar. We begrepen pas wat de downtime voor getroffen gebruikers veroorzaakte, nadat een gebruiker meer verbindingen naar de server had opgezet", aldus Tuta. Volgens de e-maildienst was de bug zo lastig op te sporen omdat die in eerste instantie niet te reproduceren viel. Het probleem is inmiddels opgelost en Tuta zegt aanvullende monitoring te hebben toegevoegd. Verder wordt er gesproken over het compenseren van gedupeerden, maar verdere details worden niet gegeven.