X herstelt probleem met automatisch aanpassen van url's met Twitter.com

X heeft een probleem in de iOS-app verholpen waardoor het woord Twitter.com in url's automatisch werd aangepast naar X.com, ongeacht waar Twitter.com in de url voorkwam. Dit zou kunnen worden gebruikt voor phishingaanvallen. X is al enige tijd de nieuwe naam voor Twitter, maar het domein Twitter.com wordt nog voor allerlei zaken gebruikt. Het ontwikkelteam had echter besloten om een automatische aanpassing te doen zodra in berichten van gebruikers het domein twitter.com werd genoemd.

De implementatie liet echter te wensen over. Wanneer gebruikers namelijk in berichten een url zoals bijvoorbeeld netflitwitter.com gebruikten, werd de url automatisch aangepast naar netflix.com. Zodra gebruikers op de linkt klikten werden ze echter doorgestuurd naar netflitwitter.com. Meerdere X-gebruikers maakten melding van het probleem.

Iemand registreerde uit voorzorg het domein netflitwitter.com en plaatste daarop een waarschuwing. Mashable en The Register melden dat het losstaande domein Twitter.com nog wel wordt veranderd in X.com. It-journalist Brian Krebs laat weten dat ook de domeinen firefotwitter[.]com, ngintwitter[.]com en webetwitter[.]com zijn geregistreerd, maar nog niet actief in gebruik zijn.