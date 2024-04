Apple waarschuwt iPhone-gebruikers in 92 landen voor spyware-aanvallen

Apple heeft iPhone-gebruikers in 92 landen gisteren gewaarschuwd dat ze mogelijk het doelwit van een aanval met spyware zijn geworden. "Deze aanval heeft het waarschijnlijk specifiek op jou voorzien vanwege wie je bent of wat je doet. Hoewel er geen absolute zekerheid is bij het detecteren van dergelijke aanvallen, heeft Apple veel vertrouwen in deze waarschuwing. Neem het alsjeblief serieus", aldus het bericht van het techbedrijf waarover TechCrunch en persbureau Reuters berichten. Daarin staan ook maatregelen die gebruikers kunnen nemen, zoals het inschakelen van de Lockdown Mode die iPhones extra bescherming tegen spyware moet bieden.

"Mercenary spyware-aanvallen vinden continu en wereldwijd plaats. Sinds 2021 hebben we bij het detecteren van deze aanvallen Apple-dreigingsmeldingen meerdere keren per jaar verstuurd om gebruikers in meer dan honderdvijftig landen te waarschuwen. De hoge kosten, complexiteit en wereldwijde aard van mercenary spware-aanvallen maken ze één van de meest geavanceerde digitale dreigingen vandaag de dag", aldus Apple in een uitleg over de berichten op de eigen website.

Apple stelt dat alle gebruikers maatregelen moeten nemen om zich tegen cybercriminelen en 'consumenten malware' te beschermen. Het gaat dan om het installeren van de laatste updates, het beveiligen van het toestel met een passcode, gebruik van tweefactorauthenticatie en een sterk wachtwoord voor Apple ID, het installeren van apps uit alleen de App Store, het gebruik van unieke en sterke wachtwoorden online en het niet klikken op links en bijlagen van onbekende afzenders.