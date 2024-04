Fabrikanten 'dumbphones' melden groeiende omzet: klant niet het product

De vraag naar 'dumbphones' is het afgelopen jaar sterk toegenomen, zo laten twee fabrikanten van dergelijke telefoons tegenover The New Yorker weten. Aanleiding zijn zorgen over de effecten van socialmedia-apps en de tijd die men aan smartphonegebruik dagelijks kwijt is. Het bedrijf Dumbwireless biedt zowel toestellen als abonnementen aan mensen die hun schermtijd willen verminderen. Vorige maand had het bedrijf een omzet van 70.000 dollar, meer dan het tienvoudige van een jaar geleden.

"Na bijna twee decennia met iPhones, lijkt het publiek een collectief gevoel van verveling met het digitale leven te ervaren. Zoveel uur van elke dag worden geleefd door onze schermen, maar het internet is niet meer leuk. We missen de zelfcontrole om onszelf af te sluiten, dus willen we apparaten die actief voorkomen dat we er verslaafd aan raken", schrijft The New Yorker.

Eén van de telefoons die Dumbwireless verkoopt is de Light Phone. De telefoonfabrikant heeft als slogan 'designed to be used as little as possible'. Net als Dumbwireless ziet ook Light de vraag en omzet toenemen. Van 2022 tot 2023 wist de fabrikant de omzet te verdubbelen en dit jaar lijkt dat weer te gebeuren. Met name kerken, scholen en naschoolse programma's zouden grote bestellingen plaatsen.

"Light is niet het zoveelste techbedrijf. We maken al onze tools zelf om ervoor te zorgen dat ze absoluut geen third-party apps bevatten die je tracken", zo stelt de fabrikant. "In deze tijd van 'surveillancekapitalisme' en de 'aandachtseconomie' biedt de Light Phone een andere keuze. Jij bent de klant, niet het product."