FBI: cybercriminelen laten telefoonnummer slachtoffers doorschakelen

Cybercriminelen laten telefoonnummers van slachtoffers doorschakelen naar hun eigen telefoon of maken gebruik van 'simultaneous ring', waarbij een gesprek op meerdere telefoons tegelijk binnenkomt, om zo toegang tot accounts te krijgen. Daarvoor waarschuwt de FBI in een 'public service announcement' over hoe cybercriminelen social engineering toepassen.

Het gaat dan om het imiteren van personeel om zo bij de helpdesk inloggegevens te ontfutselen, sim-swapping waarbij het telefoonnummer van het slachtoffer op de simkaart van de aanvaller wordt overgezet, phishing en 'call forwarding' en 'simultaneous ring'. "Call forwarding is een techniek waarbij cybercriminelen de telecomprovider van het slachtoffer benaderen met het verzoek om het telefoonnummer van het slachtoffer door te schakelen naar het telefoonnummer van de cybercrimineel", zo legt de FBI uit.

Ook kunnen cybercriminelen via de telecomprovider simultaneous ring inschakelen zodat een telefoongesprek op meerdere telefoons binnenkomt. Volgens de FBI kunnen criminelen op deze manier multifactorauthenticatie omzeilen, net zoals met sim-swapping mogelijk is. De Amerikaanse opsporingsdienst adviseert mensen dan ook om bij hun telecomprovider in te laten stellen dat er geen aanpassingen aan simkaarten kunnen worden doorgevoerd of het inschakelen van call forwarding of simultaneous ring.